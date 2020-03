Ook deSingel en Opera Ballet van Vlaanderen schrappen alle voorstellingen tot eind maart

Kunsthuis deSingel in Antwerpen heeft vandaag dan toch beslist om alle voorstellingen en concerten tot eind maart te annuleren. Het kunsthuis heeft geen zalen met een capaciteit van duizend of meer personen, maar deSingel neemt de dreigende verspreiding van het coronavirus dermate ernstig dat het geen risico's wil nemen. ook Opera Ballet van Vlaanderen schrappen alle voorstellingen en rondleidingen.

Gisteren klonk het bij deSingel nog dat er voorlopig geen voorstellingen werden geannuleerd, maar er wel extra voorzorgsmaatregelen rond hygiëne en verse luchttoevoer werden genomen. Nu grijpt de directie toch forser in. 'Vanuit bezorgdheid voor publiek, artiesten en medewerkers hebben wij vanochtend beslist om alle publieke evenementen deze maand af te gelasten', zegt directeur Jerry Aerts. 'Wij zijn ons ten volle bewust van het feit dat dit een drastische maatregel is, maar in het kader van de dreigende verspreiding van het coronavirus Covid-19 is dit de enige mogelijke voorzorgsmaatregel die we kunnen nemen.'

Het gaat onder meer om voorstellingen van 'Moby Dick' en optredens van Anna Vinnitskaja, Kammerorchester Basel, Brussels Jazz Orchestra en Julien Gosselin. Ook alle randactiviteiten, rondleidingen en andere evenementen in deSingel worden geschrapt tot eind maart. Wie een ticket kocht voor een van de voorstellingen en concerten zal daarover een bericht ontvangen.

Ook bij Opera en Ballet van Vlaanderen klinkt hetzelfde verhaal. Er wordt geen risico genomen en de voorstellingen worden geannuleerd.