Ook Diane Von Furstenberg zegt Antwerpen vaarwel

Allemaal lokaal. Dat is het motto van de allereerste Local Friday Fair, in het Felix Pakhuis in Antwerpen. Met het marktje willen de initiatiefnemers kleine ondernemers en lokale helden in de kijker zetten. Het event telt een dertigtal marktkramers. Hun koopwaar is erg divers en gaat van juwelen tot keramiek, streekproducten en accessoires. Iedereen kan er vanavond nog tot 22 uur terecht.