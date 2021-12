Voor velen staat kerstavond traditioneel ook voor uit eten gaan. Zij kiezen liever niet voor uren in de keuken staan maar om zich op culinair gebied eens goed te laten verwennen. En dan deden ze onder meer in de Cuveehoeve in Brecht. Daar schoven zo'n 100 gasten hun voeten onder tafel voor een heerlijk Kerstmenu van wel 8 gangen. Eén nadeel, alles moest wel heel vlot na elkaar komen en er mocht niets misgaan, want om elf uur al moest de zaak leeg zijn.