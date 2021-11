Ook enkelband houdt drugsdealer niet tegen

In de Van Peltstraat in Antwerpen kreeg het drugsondersteuningsteam (DOT) donderdag twee personen in de gaten die iets leken uit te wisselen. Omdat het team vermoedde dat ze drugs hadden verhandeld, ging de politie over tot controle. De vermoedelijke klant van 17 jaar had twee gebruikershoeveelheden marihuana in zijn bezit en kwam ervan af met een onmiddellijke minnelijke schikking. De verkoper ging een pand binnen en werd met een huiszoeking verrast.

Toen de politie de woning betrad, troffen ze twee personen aan. Er is een sportzak gevonden met meer dan een halve kilo drugs (marihuana en hasj) in, net geen 5 500 euro aan cash geld, verpakkingsmateriaal, een precisieweegschaal, een alarmpistool en twee messen die wellicht voor het versnijden van hasj dienden. Bij het fouilleren van een van de verdachten vond de politie nog eens meer dan 1 000 euro.

In de kamer waar de twee zaten, zijn ook vier gsm's in beslag genomen en luxegoederen zoals jassen, uurwerken, brillen, dure broeken, schoenen ... Die goederen vertegenwoordigen een grote waarde en zijn in beslag genomen. Een van de verdachten bleek een opgelegde straf thuis uit te zitten en stond onder elektronisch toezicht. Tegen hem is een bijkomend proces-verbaal opgesteld omdat hij zijn voorwaarden niet had nageleefd.

De politie ging met drugshond Dio ook bij de andere verdachte thuis langs, en vond ook daar materiaal dat gebruikt wordt voor handel in drugs. Beiden (24 en 25 jaar) worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

