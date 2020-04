Ook geen Grensfeesten dit jaar

Het Coronavirus zorgt er nu ook voor dat er dit jaar geen Putse Grensfeesten zullen zijn. Die stonden normaal gepland op 28 juni. Maar in het kader van de coronamaatregelen die opgelegd werden door de Nationale Veiligheidsraad zeggen de betrokken gemeenten Kapellen en Stabroek dat ze niet anders konden beslissen.

"Ieders gezondheid komt op de eerste plaats. Daarom begrijpen we uiteraard volkomen deze voorzorgsmaatregel", klinkt het bij de organisatie. "We beseffen dat het voor alle betrokkenen een zware dobber is. We leven mee met onze marktkramers, verenigingen, artiesten, talloze vrijwilligers én onze bezoekers."

"Onze enthousiaste ploeg vrijwilligers kijkt hoopvol uit naar 2021 en zal deze extra tijd alvast gebruiken om u het komende jaar een spetterende editie te kunnen aanbieden. We hopen u dan ook in 2021 massaal te mogen verwelkomen."

Geen Grensfeesten, markt, braderie en rommelmarkt dus.