'Ook gevaccineerde mensen moeten nog een tijd voorzichtig zijn'

Wie gevaccineerd werd tegen het coronavirus, zal toch nog een tijd voorzichtig moeten zijn. Dat zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht. Gevaccineerden kunnen het virus mogelijk nog doorgeven en dus iemand die nog geen vaccin kreeg, ziek maken.

Er is nog veel onduidelijkheid over het effect van de vaccins op de besmettelijkheid van mensen, legde Van Gucht uit tijdens de persconferentie van het gezondheidsagentschap Sciensano en het Crisiscentrum. De vaccins werden immers getest op het feit of ze al dan niet beschermen tegen ziekte, maar er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar het effect op de besmetting zelf of de besmettelijkheid van gevaccineerde mensen. 'We moeten ervan uitgaan dat gevaccineerde mensen nog steeds drager kunnen zijn van het virus. En net omdat ze minder of geen symptomen ontwikkelen, kunnen ze ongewild en onbewust het virus verspreiden.

Er is bijvoorbeeld nog een risico als een gevaccineerde persoon op bezoek gaat bij een niet-gevaccineerde, zeker als die laatste tot een risicogroep behoort', aldus Van Gucht. 'Die risico's zullen uiteindelijk afnemen van zodra alle risicogroepen gevaccineerd zijn. Maar dat zal pas tegen het einde van het voorjaar, begin van de zomer zijn.' Van Gucht verwees nog naar een Britse studie naar het vaccin van AstraZeneca. Daarin werd aangetoond dat mensen die volledig gevaccineerd werden een kleinere kans hadden om besmet te worden. De kans nam met 50 procent af, maar was dus niet weg. 'Dat illustreert dat ook gevaccineerde mensen nog een tijd voorzichtig zullen moeten zijn.' Een studie in Israël leert dan weer dat de eerste effecten van de vaccinatiecampagne lang op zich laten wachten, merkte Van Gucht nog op. Meer dan 30 procent van de bevolking is daar al gevaccineerd. 'De eerste effecten zijn pas te zien wanneer een vrij hoge vaccinatiegraad wordt bereikt. Ook in België gaan we dus nog even geduld moeten hebben voor we effecten gaan zien.'

