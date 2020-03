"Ook helden hebben angst, de grenzen zowel fysiek als emotioneel zijn bereikt"

'Ook helden hebben angst', onder dat motto richt Alex Nijs, secretaris van de socialistische vakbond BBTK Limburg zich tot federaal minister van Gezondheid Maggie De Block (Open Vld) en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). 'Met deze open brief trekken wij aan de alarmbel. De grenzen van de draagkracht van onze medewerkers, zowel fysiek als emotioneel, zijn bereikt. En dat terwijl zij de hartslag zijn van de zorgsector', heet het in de open brief.

'Als echte helden worden de werknemers van de zorgsector in de frontlinie naar de besmettingshaard gestuurd', stelt Nijs vast. 'En niet altijd met de nodige beschermingsmiddelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn op het merendeel van de diensten niet beschikbaar. Ook wat betreft het testen loopt men achter de feiten aan. Een net uitgevaardigde richtlijn stelt zelfs dat positief bevonden medewerkers zonder symptomen 'gewoon kunnen verder werken'. Maar ook mensen met milde, en zelfs mensen zonder symptomen, kunnen het virus overdragen', klinkt het.

'Beste Maggie en Wouter, jullie moet weten dat de opgelegde besparingen de aantrekkelijkheid van onze sector geen goed hebben gedaan. We zien géén noemenswaardige tegemoetkomingen voor de familiale en sociale problemen waarmee ons personeel geconfronteerd wordt. Bovendien vragen de directies het personeel al jaren om inspanningen te leveren, zodat er geld vrijkomt voor extra managers, directeurs en nieuwe gebouwen. De ontevredenheid op de werkvloer groeit dan ook zienderogen. De lof die op dit moment over ons wordt uitgesproken, verliest zo onmiddellijk zijn glans', besluit de open brief.