Ook in 2021 geen Tomorrowland Winter

Tomorrowland Winter kan omwille van het coronavirus ook in 2021 niet doorgaan. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt op de website van het festival. De beslissing werd genomen omdat er te weinig vooruitzichten zijn voor de komende maanden en een dergelijke organisatie op poten zetten erg lang duurt.

Tickethouders zullen volgens Tomorrowland Winter persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Ook dit jaar werd het festival in de Franse Alpen afgelast, weliswaar op het allerlaatste moment toen het al in volle opbouw was. Tomorrowland Winter is de wintereditie van het populaire Tomorrowland dat normaal gezien in maart plaatsvindt.

(foto © Belga)