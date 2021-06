Nieuws Ook in andere gemeenten bezorgdheid over het PFOS-probleem

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Ondertussen groeit ook in alle andere gemeenten de bezorgdheid op over het PFOS-probleem. Zo moeten ze van OVAM nagaan of er bedrijven of brandweerkazernes zijn waar er mogelijk PFOS gebruikt is. En ook de perimeter zorgt voor veel vragen. En wel omdat verschillende instanties ook verschillende perimeters adviseren. Zo valt bijvoorbeeld Kontich tussen 2 perimeters in.