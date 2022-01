Ook in Antwerpen betoging tegen coronabeleid

In de Alfons Schneiderlaan in Deurne belandde een vuurpijl afgelopen nacht in de dakgoot. Dat veroorzaakte een brandje. De buurt schrikte er rond half drie ’s nachts op door enkele knallen. Het bleek om vuurpijlen te gaan die werden afgeschoten. Een van de pijlen belandde in een dakgoot waardoor een brandje ontstond. De hevige regen doofde het vuur snel uit. Met een warmtebeeldcamera controleerde de brandweer nog de dakgoot om zeker te zijn dat er niet opnieuw een brand kon ontstaan.