Fernand Huts, de grote baas van Katoen Natie, wil nog maar eens uitpakken met een 'kunststunt'. Hij wil het huis van schilder Jacob Jordaens in Antwerpen reconstrueren. Herbouwen zoals het er ooit ontmanteld werd in de 19de eeuw. Hoe dat er dan uit zal zien, is momenteel al te bewonderen in het Frans Hals Museum in het Nederlandse Haarlem. Schilder Jacob Jordaens wordt naast Rubens en Van Dyck vaak bestempeld als een van de boegbeelden van de Antwerpse barokke schilderkunst.