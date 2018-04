Ook in Antwerpen een plastic attack

Na de eerste Plastic Attack gisteren in Brussel, komt er binnenkort ook één in Antwerpen. Het is een nieuw initiatief, waarbij mensen na hun inkopen bij de supermarkt alle overbodige verpakkingen meteen de vuilbak in kieperen.



Delhaize had zelf grote kartonnen bakken gezet waar de overbodige verpakkingen in konden worden achtergelaten. En de supermarktketen deelde in Brussel als alternatief herbruikbare katoenen zakjes uit. In Antwerpen gaat er op 19 april een soortgelijke actie door. Maar dan bij de Albert Heijn aan de Karel Oomsstraat. Het doel van een Plastic Attack is dat mensen zich ervan bewust worden dat er in elke winkel een vuilbak staat, en dat je daar je overbodige plastic verpakkingen kan achterlaten.

Foto Belga