Ook in augustus geen ATV -vertellingen

Het lijkt niet mogelijk om de volgende weken op maandagavond een ATV-vertelling in optimale omstandigheden te organiseren. Er is het stijgend aantal besmettingen in onze regio en er komt zeker geen versoepeling van het aantal toegelaten personen die een openluchtmanifestatie mogen bijwonen.

"Het lijkt ons niet aangewezen om dan enerzijds enkele honderden mensen samen te brengen en anderzijds vele anderen te moeten teleurstellen omdat ze de vertelavond niet mogen bijwonen." zegt hoofdredacteur Hans Hellemans.

Eerder waren ook de vertellingen in juli al geannuleerd, maar er werd gehoopt toch in augustus met een schitterende affiche te kunnen uitpakken.Dat lukt niet. Afspraak dus in de zomer van 2021 !