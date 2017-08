Ook in Berchem buurtprotest tegen komst Lidl

Lidl lijkt in de Antwerpse regio vrijwel nergens welkom. Buurtbewoners zijn alweer niet opgezet met de komst van supermarktketen Lidl. Dit keer in Berchem. Daar wil Lidl een winkel neerpoten op de Elisabethlaan.

Op het Antwerpse Zuid liggen de plannen voor een supermarkt in de Markgravewijk al een tijdje stil. Ook na protest van buurtbewoners. En in de noordrand botsten plannen van de discountketen recent nog op verzet in Kalmthout en Kapellen. Ook in Berchem vrezen buurtbewoners voor overlast en parkeerproblemen. Het college beslist in de herfst over een aangepaste bouwaanvraag van de supermarktketen.

(foto : Google Street View)