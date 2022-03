Ook bibliotheken in Ekeren, Hoboken en Merksem zullen vanaf volgend jaar onbemand open zijn. Lezers kunnen er dan boeken uitlenen of lezen na de openingsuren zonder de aanwezigheid van medewerkers. Camera's en sociaal toezicht moeten ervoor zorgen dat alles veilig verloopt, zoals nu al het geval is in de bibliotheken van Wilrijk en de arena-wijk in Deurne.