Ook in hartje Antwerpen komt een Jumbo-winkel

Aanstaande zaterdag zitten de zomersolden er op. Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en ondernemingsorganisatie Unizo maakten al de balans op en peilden ook naar de vooruitzichten voor het najaar. Ondanks een mindere verkoop in vergelijking met 2019, het laatste normale verkoopjaar, zien de modehandelaars het najaar toch voorzichtig optimistisch tegemoet. Mode Unie en Unizo peilden in totaal bij 154 respondenten hoe de zomersolden zijn verlopen en wat de vooruitzichten zijn voor het najaar. Uit die bevraging blijkt dat iets meer dan de helft (51,9 procent) minder verkocht in vergelijking met 2019. Ongeveer een vierde (24,7 procent) draaide dezelfde omzet en 23,5 procent verkocht meer. Gemiddeld lag de verkoop 6,9 procent lager dan in 2019. Die mindere verkoop wordt toegeschreven aan het slechte weer en het feit dat feestgelegenheden nog niet volledig weer op gang zijn gekomen. Ondanks de licht tegenvallende verkoop zien de modehandelaars de toekomst opnieuw positief tegemoet. Iets minder dan zes op de tien (58,6 procent) geven aan dat ze dezelfde of een licht betere najaarverkoop verwachten in vergelijking met 2019. Vier op de tien (41,4 procent) schatten de verkoop lager in. Gemiddeld gaan de modehandelaars uit van een minverkoop van 5,6 procent in vergelijking met de verkoop van het winterseizoen in 2019. 'Hoewel de gemiddelde verwachting licht negatief is, zien we toch dat moderetailers de verkoop positiever zien dan de afgelopen drie seizoenen. De vaccinaties schuiven goed, er kunnen opnieuw feesten plaatsvinden en heel wat werknemers gaan vanaf september ook weer fysiek naar kantoor. Tevens is er vanaf augustus geen beperking meer op het aantal klanten in de winkel, het shoppen kan dus opnieuw zonder beperkingen. Allemaal factoren die ervoor zullen zorgen dat consumenten weer zin krijgen in het shoppen van de nieuwe collecties en dat het ondernemersvertrouwen ook in de modesector gestaag terug komt', aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. Ten slotte is er ook goed nieuws op het vlak van tijdelijke werkloosheid. Waar die na het shoppen op afspraak nog 47 procent bedroeg, is momenteel nog gemiddeld 9,4 procent van de werknemers in de zelfstandige moderetail niet aan de slag.Foto Belga