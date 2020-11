Ook in het rustige Essen lockdownfeestje

Juweliers vragen de regering om een uitzondering op de coronamaatregelen zodat ze weer klanten in hun zaak kunnen ontvangen. Afhalingen aan de deur werken immers niet wegens het veiligheidsrisico, zegt sectorfederatie Ars Nobilis. "Kleine waardevolle producten buiten op straat of op de parking van een shoppingcenter laten afhalen, betekent een veiligheids- en verzekeringsrisico voor de klant én voor de juwelier, en in feite voor iedereen die zich op dat moment in de publieke ruimte bevindt", zegt de beroepsfederatie in een persbericht. Ars Nobilis meent dat een verkoop van juwelen en uurwerken in een juwelierszaak veilig kan gebeuren, met toepassing van een strikt protocol: op afspraak en met gesloten deuren, en met niet meer dan een of twee klanten tegelijk in de zaak. De sector realiseert naar eigen zeggen meer dan de helft van zijn omzet in de zeven weken voor en tijdens de eindejaarsfeesten. Dat verlies kan nadien niet worden goedgemaakt, zegt de beroepsfederatie. "Verschillende juweliers verklaren dat het niet mogelijk zal zijn om te overleven als ze tot 13 december moeten gesloten blijven."Foto Belga