Ook in provincie Antwerpen was er schade door overstromingen

Viswinkel Van Bladel is weer open. Niet meer in het centrum van Antwerpen maar wel in Hove. Drie jaar geleden sloot Van Bladel na 85 jaar in Antwerpen de deuren. De eigenaars gingen op zoek naar een nieuwe uitdaging en die hebben ze nu dus gevonden. In Hove willen ze de traditie van Van Bladel verder zetten met superverse vis en lekkere eigen bereidingen.