Het ijs in Schoten is niet dik genoeg om te schaatsen of glijden. Dat is besloten na overleg met gemeentelijke diensten.

In het algemeen politiereglement van de gemeente Schoten staat vermeld dat het verboden is om je op het ijs van waterlopen en stilstaande waters te begeven. Wanneer het ijs dik genoeg is, kan de burgemeester wel een afwijking van het verbod toestaan. Voorlopig is dit nog niet het geval.