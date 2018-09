Ook in Schoten vindt er een debattle plaats

Debattle wil dat jongeren zich in hun stad of gemeente thuis voelen. Dat betekent ook dat je je mening moet kunnen geven. Vrijdag vindt er een Debattle plaats in Schoten.

"De kans om te zeggen hoe jij de toekomst van Schoten ziet. Weet je nog niet op wie je gaat stemmen? Is het misschien de eerste keer? Kom dan naar Debattle. Je krijgt de kans om je stem te laten horen en aan te geven wat jij belangrijk vindt in Schoten. Of kom gewoon luisteren naar de partijpunten met betrekking tot jeugd. Zo weet jij op wie je moet stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018", zo zegt men bij de gemeente Schoten.

Het debat vindt plaats in jeugdhuis Kaddish, Vordensteinstraat 50-52 in Schoten en begint om 19u30.

(Bron : Gemeente Schoten)

(Foto : Debattle)