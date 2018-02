Ook in geen 'samen' kartel in Wilrijk

Ook in Wilrijk trekken Groen en sp.a apart naar de kiezer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Dat laten de 2 partijen weten in een persbericht.



Beide partijen zijn ervan overtuigd dat dit de sterkste manier is om zich aan de kiezer te presenteren.

Eerder trok Groen ook de stekker eruit in Borgerhout.Nu is het enkel nog wachten op Berchem , dat is het laatste district waar nog gesprekken worden gevoerd voor een kartel tussen Groen en sp.a.