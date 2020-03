De video ‘ellebooggroet’ met daarin een groep enorm gemotiveerde verpleegkundigen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen werd al meer dan 1900 keer rechtstreeks (en meer dan 65.000 (!) keer onrechtstreeks) gedeeld. Meer dan 210.000 mensen hebben de video al bekeken.De verpleegkundigen die in de video figureren, dragen allemaal een hartverwarmende ellebooggroet-T-shirt. Ze werken op de verpleegeenheid A1, die op dit ogenblik wordt aangepast om eerstdaags als extra corona-afdeling te fungeren. Het UZA is één van de Belgische referentieziekenhuizen voor de behandeling van corona-patiënten. You'll never walk alone