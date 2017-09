Ook jongens moeten zich tegen HPV laten vaccineren

In een nieuw advies stelt de Hoge Gezondheidsraad voor dat ook jongens tussen 9 en 14 jaar een vaccin toegediend krijgen tegen infecties die veroorzaakt worden door het humaan papillomavirus (HPV). Nu wordt al aanbevolen dat alle meisjes in die leeftijdsgroep gevaccineerd worden. Het nieuwe advies komt er na nieuwe inzichten over HPV-infecties en -vaccins.

Het is al langer bekend dat HPV in vrijwel alle gevallen van baarmoederhalskanker wordt aangetroffen, maar recent werd ook een verband aangetoond met genitale wratten. Het advies om meisjes te vaccineren tegen humane papillomavirussen is er al sinds 2007, voornamelijk om de ontwikkeling van baarmoederhalskanker en andere door het humaan papillomavirus veroorzaakte kankers bij vrouwen te voorkomen.

Er bestaat daarnaast ook een verband tussen een persisterende HPV-infectie en andere vormen van anogenitale kanker, zoals vulva-, vagina-, penis- of anuskanker, en meer recent ook het verband met sommige orofaryngeale kankers.

Aanvullend werd vastgesteld dat 30 pct van alle HPV-kankers bij mannen voorkomen en dat mannen die seks hebben met mannen (MSM) een verhoogd risico hebben op infectie en dysplastische en kankerletsels.

Bovenop de vaccinatie adviseert de Hoge Gezondheidsraad ook een inhaalvaccinatie van jonge vrouwen en mannen van 15 tot en met 26 jaar, met specifieke aandacht voor MSM. Die vaccinatie wordt op individuele basis aangeboden.