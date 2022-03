Ook kinderfiets is niet veilig voor notoire dief

Het Orida-fietsteam van de Antwerpse politie controleerde vrijdagvoormiddag een man in de Sint-Elisabethstraat. Hij was in het bezit van een kleine kinderfiets, maar er was geen kind in zijn buurt te bespeuren. De man gaf toe dat het niet zijn fiets was, deze kon door de politie terugbezorgd worden aan de eigenaar in Zwijndrecht. De man bleek al meerdere jaren illegaal in ons land te verblijven. Hij was ook in het bezit van een verkoopseenheid cocaïne. Omdat hij eerder al werd veroordeeld voor het verkopen van drugs werd hij opnieuw voor de onderzoeksrechter gebracht.

Hetzelfde team kon controleerde vrijdagochtend ook een buitenlands voertuig in de Hemelstraat. De bestuurder bleek in ons land ingeschreven, zijn voertuig niet. Dat leverde hem een fiscaal pv op. Omdat de politie kon zien dat er een geopend bierblikje in de deur stak aan de kant van de bestuurder werd er een ademtest afgenomen. Deze bleek positief, waarop de man zijn rijbewijs 6 uur lang werd ingetrokken.