Een 43-jarige thuisverpleegster uit Edegem is vrijdagnamiddag bestolen. Ze had haar wagen geparkeerd in de Lange Leemstraat in Antwerpen. Toen ze terug bij het voertuig kwam, stelde ze vast dat een van de zijruiten achteraan was ingeslagen en een dief aan de haal was gegaan met de medische tas die op de achterbank stond. In de tas zaten onder meer spuiten en naalden. De dader blijft op te sporen.