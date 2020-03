Ook mediabedrijven onderzoeken technische werkloosheid

Een aantal mediabedrijven bekijkt volop of tijdelijke werkloosheid nodig en mogelijk is. Roularta bevestigt het alvast, Mediahuis brengt de mogelijkheden in kaart en heeft nog niets beslist. Dat blijkt zondag uit een korte rondvraag van persagentschap Belga.

Bij de commerciële diensten van Roularta, uitgever van onder meer Knack, Trends en Libelle, is er sprake van tijdelijke werkloosheid. Topman Xavier Bouckaert kan zondag nog geen details bekendmaken. Mediahuis, uitgever van onder meer De Standaard en Gazet van Antwerpen, is vrijdag al begonnen met het in kaart brengen van de mogelijkheden van tijdelijke werkloosheid. "We bekijken waar er werk mogelijk wegvalt, helemaal of gedeeltelijk", zegt de woordvoerder zondag. "Verder onderzoeken we welke voorwaarden de overheid kan bieden." Het mediabedrijf heeft nog niets beslist, wil de werknemers niet te lang in onzekerheid laten en hoopt de komende week snel duidelijkheid te geven. Ook bij DPG Media (onder meer VTM, Het Laatste Nieuws en Humo) zou er ook sprake zijn van tijdelijke werkloosheid maar er zijn nog geen details bekend.

Foto Belga