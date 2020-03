Ook kerk- en gebedsdiensten worden beperkt

Ook de kerken sluiten. Tot en met 3 april wordt er alvast geen zondagsmis opgedragen.

De Antwerpse bisschop Johan Bonny zal de eucharistie voorgaan in een lege kathedraal. Die wordt via een livestream uitgezonden. Huwelijken en uitvaarten kunnen doorgaan in beperkte kring. Het vrijdaggebed in grote moskeëen wordt geschrapt. Imams die toch in kleine moskeëen het gebed willen laten doorgaan wordt gevraagd strikte maatregelen te treffen.