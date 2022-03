In Wilrijk heeft vandaag een zware magazijnbrand gewoed. De brand brak uit in een loods van de federale politie, aan de voormalige rijkswachtkazerne aan de Boomsesteenweg. Mogelijk na schietoefeningen. Het leidde tot een enorme rookpluim die van heel ver te zien was. De brand heeft het dak van het magazijn volledig vernield. De brandweer kon wel voorkomen dat de nabije gebouwen getroffen werden. Uit voorzorg werden de Delhaize-supermarkt en ook een Steiner-school in de omgeving ontruimd. Gevaar voor de omgeving zou er niet zijn, maar buurtbewoners werd wel gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.