In de strijd tegen het drugsgeweld zijn vandaag bij 30 huizoekingen in ons land 8 verdachten opgepakt. Ze worden gelinkt aan verschillende granaataanslagen in Antwerpen en de invoer van minstens 1,5 ton cocaïne. De vermoedelijke leider die vroeger op den Dam woonde, verblijft nu in Dubai. In het onderzoek naar de criminele organisatie troffen de speurders wel heel zware oorlogswapens aan, waaronder een raketlanceerder en een kalasjnikov.