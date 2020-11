Als u de afgelopen dagen in de Damwijk was, kwam u mogelijk een wel heel erg vrolijke go-kart tegen. Dat is de DAMmobiel van buurtwerking Elegast. De buurtbewoners kunnen spontaan op de go-kart springen, en zo kan iedereen op een veilige manier nog eens een babbeltje doen, of pakweg naar de supermarkt gebracht worden.Interesse in een ritje met de DAMmobiel? Bel naar 0492 24 82 42 of mail naar buurtwerking@elegast.be