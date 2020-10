Nieuws Ook privé-sauna's moeten sluiten: "Onbegrijpelijk"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Ook de sauna's moeten sluiten. Niet alleen de openbare sauna-complexen, maar ook de privé-sauna's. En dat vinden de uitbaters buiten proportie. Want in een privé-sauna kom je enkel met je eigen partner of gezin, en is de kans op overdracht van het virus onbestaande. De privé-sauna's vragen een apart statuut.