Ook steeds meer crèches dicht door stijgend aantal besmettingen

De coronacijfers zitten alweer even in een opwaartse spiraal en dat heeft ook een impact op de crèches in Vlaanderen. Enkele weken geleden waarschuwde gouverneur Cathy Berx daarvoor al in het ATV-nieuws en de stijging houdt aan.

In de week van 15 maart liepen 322 meldingen binnen, wat resulteerde in 166 volledige sluitingen van opvanginitiatieven. Dat is haast een verdubbeling ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Agentschap Opgroeien, het vroegere Kind en Gezin. "Net als de scholen, fungeren de crèches ook als communicerende vaten met de samenleving. Als de cijfers daar stijgen, merken wij dat ook", duidt Nele Wouters, woordvoerster van het Agentschap Opgroeien.

Aangezien baby's en jonge kinderen amper effectief getest worden, maakt het agentschap gebruik van een permanentieteam waar de kinderopvanginitiatieven besmettingen en hoogrisicocontacten moeten melden. Dat team beslist dan of er al dan niet een impact is voor de opvang en die eventueel deels of volledig gesloten dient te worden. Als geoordeeld wordt dat de kinderopvang de deuren moet sluiten is dat altijd voor een periode van tien dagen.

Wouters roept wel op om de cijfers in de juiste context te bekijken. Op dagbasis ligt het aantal meldingen nog steeds meer dan de helft lager dan de piekperiode tijdens de tweede golf eind oktober. Bovendien zijn er in Vlaanderen in totaal 6.704 opvanglocaties, waarvan zo'n 4.000 onthaalouders en 2.000 kinderdagverblijven.

Foto Belga