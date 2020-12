Feest in de Florent Pauwelslei in Deurne gisteravond. Althans, zo leek het wel. Want plots begon er een vuurwerk. Geen kleine vuurpijl of zo, nee, toch wel een groots vuurwerk. Wie erachter zit, is onduidelijk. Maar het mag niet. Vuurwerk afsteken is in heel de provincie verboden.