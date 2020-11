Ook tijdens de huidige pandemie zet de lokale politie HEKLA in op verkeersveiligheid

Op zaterdag 14 november organiseerde de politiezone HEKLA op meerdere plaatsen een uitgebreide wegcontrole. Weggebruikers werden gecontroleerd op overdreven snelheid, alcohol en drugs in het verkeer en andere verkeersovertredingen zoals rijden zonder een geldig rijbewijs.

113 weggebruikers drukten het gaspedaal te stevig in. Er werd een snelheid vastgesteld van maar liefst 126 km/u in een zone 50 (N177) en bij 4 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. 2 bestuurders werden geverbaliseerd wegens rijden met een niet-verzekerd voertuig en 1 bestuurder legde een positieve speekseltest af. Er werden ook weggebruikers betrapt op rijden zonder rijbewijs, en mensen die geseind stonden. De lokale politie HEKLA houdt regelmatig geplande wegcontroles, maar zet ook in de dagelijkse werking in op verkeersveiligheid als prioritair veiligheidsfenomeen