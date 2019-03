Ook tijdens de vakantie komen jongeren op straat voor het klimaat

Het is dan wel vakantie, maar ook vandaag hebben er in Antwerpen jongeren betoogd voor het klimaat.Met zo'n 250 waren ze op het Operaplein. En dus niet op het Theaterplein zoals eerst gepland, want daar mochten de jongeren van de politie niet manifesteren. En daardoor waren ze niet beschut tegen de felle regen en zelfs een fikse hagelbui. Later op de middag vond er dan ook nog een debat in de Studio plaats.