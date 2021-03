Ook twee Antwerpse agenten opgepakt

In het kader van het grote onderzoek naar Sky ECC en het criminele milieu dat daar gebruik van zou hebben gemaakt, zijn ook twee agenten van de Antwerpse lokale politie opgepakt. Dat zegt Gazet Van Antwerpen.

De Antwerpse politie zegt op de hoogte te zijn, maar wil geen inhoudelijke commentaar kwijt. 'We zijn op de hoogte en laten het gerechtelijk apparaat zijn werk doen', stelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns vandaag. 'Over dossiers als deze kunnen we nooit uitspraken doen vanwege onze rol als tuchtoverheid. We hebben vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek.'

Volgens GvA gaat het om een speurder van het zogenaamde drugsondersteuningsteam (DOT), dat jaagt op drugsdealers in de straten van Antwerpen, en zijn echtgenote, die zelf ook bij de politie werkt. Het is niet duidelijk wat hen precies wordt verweten. Het Antwerpse parket wil voorlopig evenmin commentaar kwijt over het dossier.