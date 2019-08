Ook tweede inzittende ongeval Porsche overleden

De tweede inzittende van de sportwagen di crashte op de Houtlaan in Wijnegemis ook overleden.

Pedro Gato overleed vanmiddag in het UZA in Edegem. Hij was de tweede inzittende die met een Porsche tegen hoge snelheid crashte tegen twee bomen op de Houtlaan in Wijnegem. Door het ongeval brak de auto over de hele lengte in twee. Eén van de twee inzittenden was op slag dood, de andere vocht tot vanmiddag nog voor zijn leven, maar is nu ook overleden.