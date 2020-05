De Noordersingel oversteken aan de Schijnpoort kan vanaf nu via de nieuwe voetgangersbrug. Vanop de parking van Spoor Oost kan nu heel eenvoudig en ook veilig de overkant van de Singel en het Sportpaleis bereikt worden. Voorlopig is de nieuwe verbinding vooral een voetgangersbrug, maar in de toekomst zal ze worden aangesloten op het ringfietspad via een nieuwe brug over de Schijnpoortweg.