Ook vanavond en vannacht kans op gladde wegen door winterse neerslag

Volgens de laatste voorspellingen zullen de sneeuwbuien vanavond op de meeste plaatsen overgaan in smeltende sneeuw of regen. In combinatie met het reeds aanwezige vocht en de wegdektemperaturen die rond het vriespunt schommelen, kan de situatie op de weg gevaarlijk glad worden. Later vannacht kan de neerslag opnieuw vallen onder de vorm van sneeuw.

Nog meer winterse neerslag op komst

Volgens de laatste voorspellingen mogen we later deze avond en vannacht nog meer winterse buien verwachten. Op de meeste plaatsen verwachten we smeltende sneeuw of regen, maar later vannacht ook opnieuw sneeuw. De voorspelde regen en het vele vocht op de wegen kunnen het zout wel doen wegspoelen en de strooiacties bemoeilijken.



Momenteel is het nog te vroeg om iets te zeggen over de situatie tijdens de ochtendspits van dinsdag 12 december.



Foto: Belga