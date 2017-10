Ook vanavond hinder op net De Lijn door actie ACOD

Ook deze namiddag en vanavond verstoort de actie van de socialistische vakbond de dienstverlening van De Lijn in heel Vlaanderen. Globaal genomen is zowat 70 procent van de chauffeurs aan het werk. De hinder is het grootst op een aantal stadsnetten, en kleiner op de streeklijnen. Voor updates kunnen reizigers terecht op www.delijn.be. Morgen rijden bus en tram weer normaal.

Antwerpen: grootste hinder in stad Antwerpen

In de stad Antwerpen rijdt ongeveer een derde van de trams en de stadslijnen. Op de streeklijnen naar het noorden van de provincie, in de regio’s Turnhout en Mechelen is de situatie beter: daar is ongeveer driekwart van de chauffeurs uitgereden.

Limburg: +75 % aan de slag

In Limburg is 75 procent van de chauffeurs aan de slag. Er rijden overal bussen, maar er is hinder op zowel de streeklijnen, als de stadsnetten (Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Tongeren) en de belbussen (Kortessem, Bilzen, Hoeselt, Leopoldsburg, Tessenderlo, Sint-Truiden, Heers, Borgloon en Tongeren).

Oost-Vlaanderen: geen aanbod na 19 u, nachtlijnen zo goed als normaal

Na 19 uur vanavond zal er nauwelijks nog aanbod zijn in de provincie. De nachtlijnen zullen wel zo goed als normaal rijden.

Deze namiddag is in Oost-Vlaanderen ongeveer 70 procent van de chauffeurs aan het werk. De hinder is het grootst op de stadsnetten van Gent, Aalst en Sint-Niklaas.

Het Gentse stadsnet is zwaarder verstoord dan deze voormiddag. De buslijnen 3 en 5 rijden om het kwartier. Tram 4 (UZ - Muide) rijdt om de 20 minuten. De lijnen 1, 2, 4 (Muide – Moscou), 6 en 9 rijden om het halfuur. Stadsbussen 17/18 en 38/39 rijden niet. Ook de stadsnetten van Aalst en Sint-Niklaas zijn flink verstoord. Daar rijdt een bus op twee.

In de Vlaamse Ardennen en regio Dendermonde rijdt zowat 95 procent van de bussen. In het Waasland is dat 60 procent, op de Gentse streeklijnen 50 procent.

Vlaams-Brabant: +70 procent rijdt

Ruim 70 procent van de bussen rijdt in Vlaams-Brabant. In het oosten van de provincie en de Druivenstreek is dat iets meer, een kleine 80 procent. In de Noordrand, het Pajottenland en de Zuidrand is dit ruim 60 procent, met zeer zware hinder op de as Brussel-Ninove. Op de assen Hoeilaart-Brussel en Overijse-Brussel (Herrmann-Debroux) is de hinder voorlopig beperkt: daar rijden vier op de vijf bussen.

West-Vlaanderen: stadsnetten Brugge en Oostende verbeterd

In de kustprovincie is intussen 80 procent van de chauffeurs aan de slag. Bij de Kusttram is dat de helft. De stadsnetten van Oostende (70 % rijdt) en Brugge (75 % rijdt) zijn licht verstoord. Op de streeklijnen rijdt ongeveer driekwart van de bussen, al verschilt het aanbod per lijn. In de regio Kortrijk, Ieper/Diksmuide en Roeselare verloopt de dienstverleningvrijwel normaal.