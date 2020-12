Mobiliteit en Verkeer Ook vandaag is stakingsactie personeel De Lijn voelbaar

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Geduld, dat moeten pendelaars die willen reizen met tram of bus ook vandaag nog hebben. De staking van De Lijn is nog altijd aan de gang. Er zijn wel meer chauffeurs dan gisteren aan het werk in de provincie Antwerpen.