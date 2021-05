Ook verplichte coronatest voor deelnemers jeugdkampen?

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau pleit ervoor deelnemers aan jeugdkampen verplicht te laten testen op het coronavirus. Zo'n test is een aanbeveling, maar dat gaat volgens Rousseau niet ver genoeg. Ook voor bijvoorbeeld trouwfeesten en festivals ziet de Vooruit-voorzitter heil in tests om op een veilige manier meer mogelijk te maken, zo verklaarde hij zondag in De Zevende Dag op Eén.

Veel mensen kijken volgens Rousseau met 'grote ogen' naar de verregaande versoepelingen die tijdens het laatste Overlegcomité werden beslist. Hij vindt dat er nog te veel losse eindjes zijn voor wat er tijdens de volgende fases allemaal mogelijk wordt. 'Te laks', aldus Rousseau. Hij benadrukt dat zijn partij ook voor versoepelingen is, maar waarschuwt dat het veilig moet gebeuren, 'want anders zullen we allemaal rap terug binnen zitten.'

Een aanbeveling voor de organisatie van zomerkampen is de testing van deelnemers. Rousseau wil die test opleggen en zal dat ook doen in de kampen die hij zelf mee organiseert. Zoniet dreig je besmettingen die vandaag op scholen gebeuren, rechtstreeks in de kampen te injecteren.

De testing moet volgens Rousseau ook meer mogelijk maken op trouwfeesten, zodat mensen bij wijze van spreken niet enkel op hun stoel mogen zitten. Ook voor festivals wil hij meer gebruik maken van tests. Tegen het volgende Overlegcomité eind deze maand wil Rousseau meer duidelijkheid.

In een reactie op Twitter zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) dat de protocollen voor de jeugdkampen en -activiteiten in de zomer tot in de puntjes voorbereid zijn met de jeugdsector, virologen en drie gemeenschappen. 'In veilige omstandigheden en zonder verplichte testing. Zo zorgen we voor toegankelijk jeugdwerk', aldus de minister. De Vlaamse Jeugdraad wijst erop dat er vandaag haalbare zomerplannen op tafel liggen om een straffe jeugdwerkzomer voor alle kinderen en jongeren te organiseren. 'Verplichte testing maakt daar voor ons geen deel van uit', luidt het.

Foto Belga