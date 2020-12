Het gaat nog altijd de goede kant op met de coronacijfers in ons land: het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is op weekbasis gedaald tot minder dan 200 per dag. In de week van 23 tot en met 29 november overleden dagelijks gemiddeld nog 122 mensen aan het virus, maar wel 23 procent minder dan de week ervoor. Ook het aantal besmettingen blijft dalen.