Ook zij kunnen morgen periodetitel pakken

Morgen is de grote dag voor Beerschot Wilrijk, dan speelt het op de Heizel de grote finale voor de eerste periode. Maar het is niet de enige Antwerpse club die een periodetitel kan pakken.





Ook Rupel Boom kan dat morgen doen. De Steenbakkers staan tweede in het klassement, maar ze ontvangen morgen in het Gemeentelijk Parkstadion de nummer 1, Sparta Petegem is dat. Wint Rupel Boom van de Oost-Vlamingen, dan pakt het de eerste periodetitel. Of het hen én Beerschot Wilrijk lukt, ziet u morgenavond in Score.