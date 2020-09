Oom aangehouden voor ontvoering van Ilias

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vandaag een 26-jarige man onder aanhoudingsmandaat geplaatst voor de ontvoering van Ilias, zijn 12-jarig neefje. Dat bevestigt het parket.

De man werd deze namiddag opnieuw grondig verhoord door de onderzoeksrechter in het gerechtelijk onderzoek dat vrijdag werd gestart na de verdwijning van de 12-jarige Ilias uit Mortsel. Na afloop is de man aangehouden, omdat het onderzoek nog duidelijk moet maken wat het kader is waarbinnen de feiten zich hebben afgespeeld. Het staat vast dat alles goed voorbereid en gepland werd. De feiten zijn gekwalificeerd als ontvoering van minderjarige van 12 jaar door geweld, list of bedreiging.

De onderzoeksrechter heeft vandaag ook opdracht gegeven tot een psychiatrisch onderzoek. Vrijdag zal de 26-jarige man voor de raadkamer verschijnen.

Het parket laat nog weten dat de 12-jarige jongen niet aan zijn lot wordt overgelaten. Hij en zijn directe omgeving zullen psychologische steun aangeboden krijgen.

(Bron: parket Antwerpen)