Oorlogshelden uit de Voorkempen worden op een bijzondere manier geëerd

In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. De loopgravenoorlog zorgde voor heel veel slachtoffers. Ook heel wat mannen en vrouwen uit de Voorkempen stierven aan het front of als verzetsstrijder. De slachtoffers en het einde van de Groote Oorlog worden traditioneel elk jaar herdacht op 11 november.

Samen met deze oorlogshelden zetten Regionaal Landschap de Voorkempen, Erfgoed Voorkempen, de provincie Antwerpen en negen gemeenten uit de Voorkempen dit jaar 20 bijzondere bomen in de kijker die de Eerste Wereldoorlog overleefden. Ze zijn stille getuigen van de gebeurtenissen tijdens WO I.

Oorlogsveteranen zijn dus niet alleen de helden aan het front of in het verzet, maar ook bomen die intussen meer dan 100 jaar oud zijn.

Om deze bomen zo lang mogelijk te kunnen bewaren, worden de 20 bomen onderzocht op hun gezondheid. Dat gebeurt onder andere door een tomografie. Een tomografie lijkt op een echografie. Door middel van geluidsgolven die door de stam worden gestuurd krijgen we een inzicht op de toestand van de binnenkant van de boom.

Elke oorlogsboom krijgt een eigen identiteitskaart die gekoppeld wordt aan een verhaal van een oorlogsheld uit de streek.

In elk dorp zijn er verhalen over de Eerste Wereldoorlog. 20 verhalen krijgen nu ook hun plaats bij een oorlogsboom. De verhalen werden verzameld na een oproep in de verschillende gemeenten. Dankzij de kennis van o.a. heemkundige kringen konden heel wat verhalen verzameld worden.

Benieuwd naar de verhalen? Je kan ze ook lezen op de website van Erfgoed Voorkempen (www.erfgoedvoorkempen.be).

Jan Ostermeyer, medewerker bij Regionaal Landschap de Voorkempen, is initiatiefnemer van het project: “Dit project is een mooie manier om het verhaal van de Eerste Wereldoorlog vanuit een ander perspectief te bekijken. De geselecteerde bomen zijn allemaal unieke exemplaren die we moeten koesteren, niet alleen voor hun natuurwaarde, maar ook voor hun erfgoedwaarde. De bomen staan symbool voor continuïteit en het doorworstelen van moeilijke tijden: een symbool om de hoop niet te verliezen."

De verhalen en oorlogsbomen worden voorgesteld op 10 en 11 november in verschillende gemeenten.

10 november

- Zoersel, 14u00 aan de Paardenkastanje langs het Jozef Henspad (verbinding tussen Halmolenweg en Hallevelden aan het dorpsplein in Halle).

11 november

- Ranst, 11u00 aan het Vrieselhof in Oelegem.

- Wuustwezel, 11u30 aan de Treurbeuk in het gemeentepark van Wuustwezel.

- Essen, 11u00 aan de lindebomen van het Heuvelplein in Essen.

Het project oorlogsveteranen wordt financieel ondersteund door de Provincie Antwerpen en is een samenwerking tussen Regionaal Landschap de Voorkempen, Erfgoed Voorkempen en de gemeenten Essen, Kalmthout, Kapellen, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel en Zoersel.

(Bron en foto : Regionaal Landschap de Voorkempen)