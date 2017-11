Oorlogsmunitie voor politie

Zowel lokale als federale politie krijgen halfautomatische wapens met oorlogsmunitie. Daarmee moeten ze beter bestand zijn tegen de AK-47 kalasjnikovs die terroristen vaak gebruiken, en kunnen ze ook voertuigen stoppen, melden de kranten van Mediahuis zaterdag.

"Zowel de terreurdreiging als het soort wapens dat gebruikt werd bij de aanslagen, vooral dan in Parijs, hebben iedereen doen inzien dat met de bewapening van de politie niet efficiënt genoeg gereageerd kan worden. Daarom wordt een nieuw kaliber toegelaten dat een hogere kans heeft op neutralisatie", zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Agenten kunnen nu bijgevolg veel zwaardere munitie gebruiken van 7.62x35 mm. "Dat is oorlogsmunitie", zegt wapen­expert Eddy Van Herbrugge. "Een equivalent van de kogels in een AK-47 kalasjnikov, een wapen dat erg populair is bij zware criminelen en dat twee jaar ge­leden ook gebruikt werd door de terroristen die een bloedbad aanrichtten in de Bataclan in Parijs. Met deze munitie kan een motorblok worden doorboord om een vrachtwagen te stoppen.

