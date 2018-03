In Edegem kunt u gaan kijken naar een reeks oorlogsspotprenten van de eerste Belgische striptekenaar George Van Raemdonck.

Van zaterdag 10 maart tot paasmaandag 2 april loopt in kunstcentrum Huis Hellemans, aan de Strijdersstraat 14 in Edegem, een tentoonstelling oorlogsspotprenten van George Van Raemdonck.

Op 9 oktober 1914 vlucht kunstenaar George Van Raemdonck uit Zwijndrecht naar Nederland. Zijn eerste spotprenten verschijnen in het Nederlandse weekblad De Amsterdammer. Heel de oorlog blijft hij voor dit weekblad tekenen. In meer dan 200 prenten spot hij vanuit het neutrale Nederland met vriend en vijand. Pas in 1928 keert hij terug naar België. In 1940 - 1941 woont hij in Edegem. Daar organiseert men een tentoonstelling van zijn spotprenten. Naast de expo is er ook een lezing op dinsdag 13 maart om 20u en een 20 en 27 maart om 20u is er een nocturne. De curator van de tentoonstelling neemt de gasten mee door de geselecteerde werken en laat ze kennismaken met de veelzijdigheid van de kunstenaar.