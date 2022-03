Nieuws Oorlogsvluchtelingen in Zoerselse assistentieflats: "Heb mijn Oekraïens al geoefend!"

In Zoersel kwamen gisteren de eerste Oekraïnse vluchtelingen aan. De gezinnen vonden een tijdelijk onderkomen in Ter Dorpe, waar enkele assistentieflats in allerijl waren klaargemaakt voor hun komst. Een rustige plek in het groen, waar de kinderen en hun moeders kunnen bekomen van een zware vlucht. En de bewoners van de andere assistentieflats omringen hen alvast met veel liefde.