Oorlogswapens en grote som geld in beslag genomen bij huiszoeking

Bij huiszoekingen werd een aanzienlijk arsenaal oorlogswapens in beslag genomen. Het gaat om onder andere 21 machinegeweren van het type kalasjnikov.

De buit werd gevonden in Weelde / Ravels, maar er werd ook een huiszoeking gedaan in Borgerhout. Aanleiding was een arrestatie van een man en een vrouw in Frankrijk. Daarop volgde huiszoekingen in het Antwerpse. Vooral in Weelde/Ravels was de buit groot.

Volgende voorwerpen werden aangetroffen :

21 vuurwapens type kalasjnikov, 9 laders type kalasjnikov en munitie op lader

6 handvuurwapens en laders in een sporttas

5 pistolen, 5 laders voor pistool en munitie

2 geluidsdempers

verschillende doosjes munitie en diverse losse munitie

gebruikshoeveelheden cocaïne

cocaïnepers

grote tas met gsm-toestellen (oa Blackberry’s) en sim-kaarten

148.850 euro cash geld

documenten met chemische formules en containernummers

Het parket Antwerpen opende intussen een gerechtelijk onderzoek voor de feiten die op dit moment gekwalificeerd zijn als vereniging van misdadigers, inbreuken op de wapen- en drugswet en witwassen.

De inbeslagname dateert van twee weken geleden maar raakte nu pas bekend.

(foto parket)